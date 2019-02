Digitale Möglichkeiten

Die Jahreshauptversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsrings Kulmbach findet am Montag, 25. Februar in der Gastwirtschaft "Geuther" in Kulmbach statt. Beginn ist um 20 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Möglichkeit der Digitalisierung der Landwirtschaft. Jeder Teilnehmer erhält einen Verzehrgutschein in Höhe von fünf Euro. Alle Mitglieder sind eingeladen. red