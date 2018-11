"Digitale Klassenzimmer" in Großheirath

Digitale Technik wird auch in den Klassenzimmern der Schule in Großheirath Einzug halten. Die Gemeinde hat im Rahmen des Förderprogramms "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" einen Zuschuss bewilligt bekommen und will sich kein Geld durch die Lappen gehen lassen.

Die Siegfried-Möslein-Schule hatte die Anschaffung von vier fahrbaren Touch-Bildschirmen mit Dokumentenkameras beantragt. Das würde etwa 30 972 Euro kosten.

Nach dem nun vorliegenden Förderbescheid gibt es für das Haushaltsjahr 2018 einen Zuschuss von 9050 Euro. Für die Folgejahre können weitere Zuschüsse beantragt werden.

Zweifel im Gemeinderat

Auf welchem Weg die Beschaffung ablaufen soll, ob Sammelbestellung oder anders, wird noch mit dem Landratsamt und den Lehrkräften besprochen. Angedacht ist, das hier zunächst erst zwei Klassenzimmer ausgerüstet werden sollen.

Im Gemeinderat wurden nun Zweifel laut, ob die Kleinen sowas überhaupt brauchen, und man solle im Auge behalten, wie schnell die Technik veraltet. Ein Beschluss seitens des Gemeinderates war nicht erforderlich. Man werde der Schule das nicht aufdrängen, fügte Bürgermeister Udo Siegel (CSU/Bürgerblock) noch hinzu.

Die Ortsvereine sieht man als wichtige Kulturträger im Gemeindeleben. Deshalb bekommt der Männergesangverein Neuses an den Eichen einen Zuschuss der Gemeinde zum Erwerb eines Stage-Pianos für seinen Chorbetrieb. Hintergrund des Antrags ist der Umbau des Vereinslokals. Durch die Umbaumaßnahmen muss der Verein künftig auf sein Klavier im Vereinszimmer verzichten. Das neue Instrument könnte künftig auch zu Auftritten mitgenommen werden. Rund 1500 Euro soll das gute Teil kosten.

Bürgermeister Siegel sprach sich für eine Zuwendung von 250 Euro aus, die bei einer Gegenstimme bewilligt wurde. Dies soll nicht als Präzedenzfall gesehen werden, denn man lehnt sich hierbei an die Sportförderungsrichtlinien an.

Die Stimmbezirke für die Landratswahl am 27. Januar 2019 und eine mögliche Stichwahl wurden wie gehabt in den einzelnen Ortsteilen festgesetzt. Für die Briefwähler schafft man sogar zwei Stimmbezirke, da die Briefwahl in hohem Maße in Anspruch genommen wird. Die Mitglieder der Wahlvorstände werden mit einem "Erfrischungsgeld" von 50 Euro entschädigt. Fast alle Mitglieder des Gemeinderats stehen als Wahlhelfer zur Verfügung.

Stau von Lastwagen

Ein Ärgernis ist der wiederholte Stau von Lastwagen auf der Kreisstraße CO 12 im Bereich der Abfahrt zur B 289. Eine mögliche Abhilfe sieht der Gemeinderat darin, die Feuerwehrzufahrt zwischen der Firma Max Carl und der Firma Rauh für die Lkw zu öffnen, solange Stau droht.

Keinesfalls soll dort aber ein Haltestreifen zum Übernachten der Lkw-Fahrer entstehen. Und es muss auch noch geregelt werden, wer für eventuelle Straßenschäden aufzukommen hat.