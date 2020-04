Digitale Gespräche für Eltern

Mit der Pubertät beginnt für die ganze Familie eine neue Lebensphase. Wie kann es gelingen, den langsamen Übergang vom Kind zum gleichberechtigten Erwachsenen für beide Seiten fair und transparent zu gestalten und eine gute Beziehung zu behalten? Ein Gesprächsabend bei Bildung-Evangelisch bietet die Möglichkeit, konkrete aktuelle Themen mit einer Fachfrau in der Gruppe in Form einer Videokonferenz zu besprechen. Termine sind am 27. April sowie am 4., 11., 20., und 25. Mai, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Die Abende können einzeln gebucht werden und kosten jeweils zehn Euro. Der erste Abend ist als technischer Probelauf kostenfrei. Für die Anmeldung ist eine E-Mail an renate.abesser@elkb.de zu schicken. Nach Erhalt einer Anmeldebestätigung ist die Teilnehmergebühr an Bildung-Evangelisch zu überweisen. Bei Zahlungseingang bekommt man dann den Zugangscode für das Zoom-Meeting. red