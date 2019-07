Digitale Bildung für interessierte Senioren

Das digitale Schulungsangebot für jung gebliebene Senioren wird am Dienstag, 9. Juli, wiederholt. In der ersten Kurseinheit der digitalen Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen spricht Maren Grom zum Thema "Wie funktionieren Smartphones und Tablets?". Von 10.15 bis 11.45 Uhr erhalten Senioren eine erste Bedienungsanleitung und können auch gezielte Fragen zum

Thema ansprechen. Am darauffolgenden Dienstag, 16. Juli, um 10.15 Uhr folgt dann eine offene Mediensprechstunde, in der das Gelernte vertieft und in die Praxis umgesetzt werden kann. Interessierte können sich noch für diesen Kurs unter Tel.: 0971/699 33 81 (immer werktags von 10 bis 17 Uhr) anmelden. Es sind noch einige Plätze frei. sek