An der Grund- und Mittelschule Burgebrach findet am Freitag, 15. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr eine Veranstaltung zum Thema "Digitalisierungsmesse - Digitale Bildung an Schulen in der Region Bamberg" statt. Die Digitalisierung an Schulen bringt viele Herausforderungen mit sich. Die Messe dient dazu, die Medienkonzeptteams aller Schulen aus Stadt und Landkreis sowie Vertreter der Sachaufwandsträger über Möglichkeiten der Ausstattung mit Hard- und Software, die technische Infrastruktur sowie sinnvolle Medienkonzepte zu informieren. Anhand vieler Best-Practice-Ansätze können die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. red