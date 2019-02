Der Tablet-Kurs richtet sich einmal monatlich mittwochs an Interessierte, die wenig bis gar keine Kenntnisse in der Handhabung von Tablets haben. Der Kurs findet im Awo-Treff um 14 Uhr statt. Termine für die Tablet-Sprechstunde werden ab 15.15 Uhr vergeben. Eine Anmeldung unter Telefon 09561/94415 oder per E-Mail awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de ist erforderlich. red