Digital mobil sein durch einen Tablet-Kurs

Der Tablet-Kurs der Awo richtet sich an Interessierte, die wenig bis gar keine Kenntnisse in der Handhabung und Nutzung von Tablets haben und erst mal probieren möchten, ob so ein Gerät für sie infrage kommt. Für die Kursstunde stehen den Teilnehmern Tablets zur Verfügung. Der Referent Max Weaver erklärt grundlegende Funktionen des Gerätes. Für den kommenden Termin am Mittwoch, 20. Februar, um 14 Uhr im Awo-Treff ist Folgendes geplant: "Alles rund um E-Mails, E-Mail-Konto einrichten, E-Mails schreiben und löschen". Termine für die Sprechstunde werden ab 15.30 Uhr viertelstündlich vergeben. Um Anmeldung unter Telefon 09561/94415 oder per Mail awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de wird gebeten. red