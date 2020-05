Digital durch Sammlungen

Am Sonntag, 17. Mai, findet weltweit der 43. internationale Museumstag statt. Ziel dieses besonderen Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen.

2020 steht der internationale Museumstag unter dem Motto "Das Museum für alle - Mu-seen für Vielfalt und Inklusion". Die Besucher sind eingeladen, die Schätze der Einrichtungen zu erkunden. Das gilt insbesondere in der aktuellen Situation, in der die Einrichtungen aufgrund der Coronakrise geschlossen sind. Deswegen lädt die Kulturstelle des Landkreises Haßberge - soweit möglich - zum digitalen Entdecken der Sammlungen ein.

"Auch auf den Internetseiten können Sie digitale Museumsluft schnuppern und sich auf den nächsten Museumsbesuch einstimmen. Lassen Sie sich überraschen, welch tolle Angebote die Museen und Sammlungen des Landkreises bereithalten", betont Landrat Wilhelm Schneider.

Informationen zu den Museen im Landkreis gibt es auf www.kulturraum.hassberge.de sowie auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtungen.

Einzig das Feuerwehrmuseum in Mechenried ist in der Zeit von 14 bis 18 Uhr am Sonntag für den Besucherverkehr geöffnet; der Eintritt ist frei. Ebenso ist ein Rundgang auf dem Kreuzweg Breitbrunn (offenes Museum) jederzeit möglich. Auch Führungen können vereinbart werden unter Telefon 09536/201 bei Gertrud Bühl. Die weiteren Einrichtungen im Kreis Haßberge bleiben am kommenden Sonntag geschlossen. red