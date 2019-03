Dietz "springt" in den Bundesnachwuchskader

Bereits Ende 2018 nahm Mara Dietz am Bundeskadertest in Halle an der Saale teil, um sich bei der Nachwuchstrainerin Claudia Schunk vorzustellen und sich für einen Kaderplatz zu empfehlen.

Gemeinsam mit anderen Nachwuchstalenten der Altersklassen neun bis zwölf kämpfte sie zwei Tage lang um möglichst hohe Punktzahlen an den Stationen. Es wurden sowohl die athletischen als auch die technischen Anforderungen überprüft. So standen sehr viele Krafttests, sowie aktuelle und neue Elemente an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Schlaufen, Trampolin und Boden an. Außerdem war eine Komplexübung aus Balance-Elementen, gymnastischen und akrobatischen Anteilen gefordert. Zum Abschluss fand der 800-Meter-Lauf statt.

Platz 6 reicht zur Nominierung

Mara Dietz beendete das Wochenende auf einem starken sechsten Platz der Altersklasse 10. Gemeinsam mit dem guten Wettkampfergebnis vom Deutschlandpokal reichte dies, um als erst TVK-Turnerin in den deutschen Bundeskader aufgenommen zu werden.

Bei mehreren Kaderlehrgängen im Turnzentrum des Deutschen Turnerbundes in Frankfurt am Main wird die Coburgerin nun zusätzlich gezielt gefördert. Trainieren wird die TVK-Turnerin weiterhin am Stützpunkt in Chemnitz.

Schon jetzt hat sich der Wechsel dorthin im August 2018 ausgezahlt. Ohne die hohen Trainingsumfänge wäre dieser Erfolg wahrscheinlich nicht möglich gewesen. ks