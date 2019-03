Dietz: Chöre haben Zukunft

Die Situation der Chöre ist angesichts sinkender Sängerzahlen heute nicht leicht, trotzdem gehen die Mitgliedsvereine der Sängergruppe Kordigast mit viel Zuversicht ins nächste Jahr. Bei der Jahresversammlung in Mainroth wurde aufgezeigt, dass Chorgesang erfolgreich sein kann. Ein wichtiger Aspekt sei dabei die Zusammenarbeit der einzelnen Chorgruppen, wie es im letzten Jahr geschehen ist, sagte Vorsitzender Roland Dietz.

So dienten Dietz zufolge der Kreissängertag in Burgkunstadt und das Gruppensingen in Mainroth der Außendarstellung der Sängerbewegung. Der Liederkranz Burgkunstadt als Veranstalter und der Chor Route 16-60 Redwitz hätten dazu wesentlich beigetragen. Viel Spaß habe das Gruppensingen in Mainroth vor großem Publikum gemacht. Außergewöhnlich sei der Ehrungsabend in Ebneth mit dem Abbrennen des Sonnwendfeuers gewesen: die Ehrungen kurz gehalten, viel volkstümlicher Gesang und Lagerfeuerromantik. Bei der Dorfweihnacht in Maineck trat der dortige Gesangverein mit einer Jugendgruppe auf, was doch Nachahmung finden möge.

Geklärt wird in den nächsten Wochen, ob ein Gruppensingen 2019 möglich ist. 2020 wird dies wieder in Mainroth stattfinden. Zum Ende lud Roland Dietz alle Anwesende zum Kreissängertag mit Neuwahlen am 10. März nach Gestungshausen ein. Roland Dietz