Dietrich Perkowski feierte 80.

Dietrich Perkowski feierte am Sonntag im Kreise seiner Familie den 80. Geburtstag.

Geboren wurde er in Königsberg in Ostpreußen. Aufgrund des Zweiten Weltkrieges musste die Familie jedoch die Heimat verlassen, und so kam er über Thüringen schließlich nach Kronach, wo er auch seine Schulzeit beendete. Danach begann er in der Tettauer Porzellanindustrie eine Lehre als Porzellanmaler. Hier lernte er seine Ehefrau Heidrun, die aus dem damaligen "Café Peterhänsel" stammte, kennen. Sie heirateten am 3. Oktober 1957 und konnten voriges Jahr diamantene Hochzeit feiern.

Zum Kreis der Familie gehören zwei Söhne, die Enkel Nino und Lisa sowie die Urenkel Benjamin und Ila, die sein ganzer Stolz sind.

Nach dem Tod der Schwiegereltern übernahm Dietrich Perkowski mit seiner Frau das Café und erweiterte es zum Gasthaus mit Übernachtung. Unter dem Logo "Peterhänsel's Stuben" führten sie es weiter bis zum Rentenalter. Beide Söhne hatten andere Berufsinteressen. Aus diesem Grund wurde das Geschäft zum 1. Januar 2000 geschlossen.

Heute genießt der Jubilar die Ruhe seines Privatlebens im Kreise seiner Familie. Für 60-jährige Mitgliedschaft beim TSV 1860 Tettau wurde Dietrich Perkowski im Herbst 2017 geehrt.

Zahlreiche Glückwünsche

In die Gratulantenschar zum 80. Geburtstag reihten sich Bürgermeister Peter Ebertsch vom Markt Tettau, der Zweite Vorsitzende des TSV Tettau, Rainer Güntsch, der Vorsitzende der Schützengesellschaft Tettau 1905, Helmut Neubauer, sowie Zweiter Schützenmeister Marco Stegner mit herzlichen Glückwünschen und Geschenken ein. Kirchliche Segenswünsche überbrachte Helmut Dietzel von der evangelischen Kirchengemeinde Tettau. red