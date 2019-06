Dietrich bleibt bei den "Hawks"

Der Eishockey-Landesligist freut sich über die nächste positive Personalentscheidung. Kapitän Christian Dietrich spielt auch in der Saison 2019/20 für die "Hawks". "Super, dass es wieder geklappt hat", sagt der Sportliche Leiter Martin Reichert. Der Bayreuther Dietrich, der bereits seit Herbst 2013 für Haßfurt auf Torejagd geht, verpasste neben Daniel Hora in der vergangenen Spielzeit als einziger Spieler keine der insgesamt 41 Partien. Insgesamt trug der 28-Jährige bislang 184 Mal das ESC-Dress und markierte dabei 79 Scorerpunkte (24 Tore). Derweil lädt der ESC-Vorstand am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr zur jährlichen Mitgliederversammlung. Diese findet im "Hawks-Inn " statt und beinhaltet Informationen zur vergangenen sowie der bevorstehenden Saison. rn