Dieter Rosenblatt ist 80: Er schoss die schönsten Tore für den FC Neuenmarkt

Es begann beim SV Hutschdorf



Werner Reißaus



Er war nicht der schnellste Fußballer, aber er schoss und köpfte für den FC Neuenmarkt die schönsten Tore: Dieter Rosenblatt, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiern konnte.Der Jubilar ist im niederschlesischen Mühlwitz, Kreis Oels, geboren und war gerade einmal sieben Jahre alt, als er mit seinen Eltern und seinem Bruder nach dem Krieg die Heimat verlassen musste. Im September 1945 wurde Dieter Rosenblatt noch in Mühlwitz eingeschult, doch nur drei Monate später wurde die Familie, die eine kleine Landwirtschaft hatte, vertrieben. Mit den eigenen Pferden und einem Wagen machte man sich mit dem Treck auf eine Reise ins Ungewisse. Diese führte zunächst durch die ehemalige Tschechoslowakei weiter in die Oberpfalz und dann in den Landkreis Kulmbach. Die erste Bleibe fand die Familie im Kulmbacher Stadtteil Donnersreuth, doch nach kurzer Zeit siedelte sie ins benachbarte Dreschen über, einem Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld. Hier pachteten die Eltern von 1952 bis 1964 eine kleine Landwirtschaft, in der der Jubilar auch nach dem Ende der Volksschule beschäftigt war.Mit dem Wegzug nach Neuenmarkt im Jahr 1964 suchte sich der Jubilar dann bei der früheren Bahnmeisterei Neuenmarkt-Wirsberg eine Arbeit und war über 30 Jahre bis ins Rentenalter als Gleisbauer tätig.Der Fußball bestimmte von klein auf das Leben von Dieter Rosenblatt, der 1952 beim SV Hutschdorf, dem er heute noch als Mitglied verbunden ist, seine erste Gehversuche als Fußballer machte. Beim FC Neuenmarkt ging er dann als Stürmer auf Torjagd. Besonders gefürchtet waren seine Flugkopfbälle, er hatte Anteil am Aufstieg von der damaligen C- in die B-Klasse.Die Kameradschaft und die Geselligkeit waren dem Jubilar im Fußballsport immer sehr wichtig. An einem Kirchweih-Montag holten ihn seine Fußballfreunde eigens in Hegnabrunn mit einem festlich geschmückten Wagen ab, der die Aufschrift trug: "Wir holen unseren Schönsten."Heute ist es um Dieter Rosenblatt freilich etwas ruhiger geworden, zumal er vor einigen Monaten nach 42 Ehejahren seine Frau Carola verlor. Bis vor fünf Jahren betrieb der Jubilar auch noch eine Bienenzucht.Die Glückwünsche der Gemeinde Neuenmarkt überbrachte Bürgermeister Siegfried Decker, für den Fußballclub Neuenmarkt gratulierte Ehrenmitglied Otfried Reißaus. Der Sportverein Hutschdorf ließ durch seinen Vorsitzenden Stefan Wunderlich die Glückwünsche übermitteln.