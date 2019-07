Dieter Radlo holt den Titel

Der langjährige Vorsitzende des Sportfischereivereins Nordhalben, Dieter Radlo, sicherte sich mit einem 2860 Gramm schweren Karpfen ein Jahr nach seiner Amtsübergabe den Königstitel. Beim diesjährigen Wettkampf am oberen Seifenteich in Bad Steben zog er den schwersten Fisch an Land.

Bei der Proklamation konnte er die Königskette von seinen Amtsnachfolger in Empfang nehmen. Im vergangenen Jahr hatte Dieter Radlo den Titel knapp verpasst und wurde Erster Ritter. Heuer sind Heinz Löhner als Erster (2300 Gramm) und Bernhard Klug als Zweiter (2150 Gramm) seine beiden Ritter. Für alle am Königsfischen Beteiligten gab es ein Sachgeschenk. Einstimmig wurden nach dem Königsfischen Steffen Wolf (Nordalben), Michael Bednarsky (Wallenfels) und Jonas Stöcker (Neufang) neu in den Verein aufgenommen. miw

Der langjährige Vorsitzende Dieter Radlo (links) wurde neuer Fischerkönig in Nordhalben. Er tritt die Nachfolge als Fischerkönig von seinen Amtsnachfolger als Vorsitzender Uwe Deckelmann an. Foto: Michael Wunder

