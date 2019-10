Dieter Fröba verabschiedet

Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth, verabschiedete in der Sudpfanne Bayreuth 81 ehrenamtliche Prüfer. Unter ihnen war auch Dieter Fröba aus dem IHK-Gremium Lichtenfels. "Ohne Ihren Einsatz und Ihr herausragendes Engagement wäre das Prüfungswesen der IHK für Oberfranken Bayreuth nicht auf so einem hohen Niveau", sagte Hohenner. "Dass die berufliche Aus- und Weiterbildung hierzulande einen so guten Ruf genießt, ist Ihr Verdienst." Die Prüfer hätten viel Zeit in die Qualifizierung von Menschen investiert. red