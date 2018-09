Diesmal war er selbst der Geehrte

Zahlreichen Persönlichkeiten des Landkreises Bad Kissingen hat er schon Urkunden und Auszeichnungen überreicht. Aber diesmal war das umgekehrt. Landrat Thomas Bold wurde mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber geehrt.

Staatssekretär Gerhard Eck verlieh in Würzburg elf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Medaille in Silber und Bronze für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung.

Personen, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als kommunaler Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben, werden jährlich vom Staatsminister des Innern und für Integration mit der Kommunalen Dankurkunde sowie mit der Kommunalen Verdienstmedaille geehrt.

Thomas Bold, Landrat des Landkreises Bad Kissingen und

ehemaliger Erster Bürgermeister der Gemeinde Wartmannsroth, hat die Kommunale Verdienstmedaille in Silber bekommen.

Engagiert und zielstrebig

"Thomas Bold vertritt seit 28 Jahren kompetent und tatkräftig die Interessen der kommunalen Selbstverwaltung. 1990 wurde er in den Gemeinderat seines Heimatortes Wartmannsroth und in den Kreistag Bad Kissingen gewählt. Schon sechs Jahre später trat er das Amt des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde Wartmannsroth an. Seit 2002 steht Thomas Bold an der Spitze seines Heimatlandkreises und zeichnet für dessen positive Entwicklung verantwortlich", hieß es in der Laudatio.

Engagiert und zielstrebig habe er in dieser Zeit wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Region vorgenommen. Neben der Stärkung des Landkreises als attraktiven Wirtschaftsstandort seien der Ausbau und der Unterhalt einer flächendeckenden Infrastruktur an Schulen, Sportstätten, Krankenhäusern und Altenheimen zentrale Themen seiner kommunalpolitischen Arbeit.

Erfolgreich habe sich Bold auch im bildungspolitischen Bereich eingesetzt. 2014 wurde der Landkreis Bad Kissingen mit dem Qualitätssiegel "Bayerische Bildungsregion" ausgezeichnet. Durch ein auf Initiative von Landrat Bold eingerichtetes Bildungsbüro soll die Qualität der kommunalen Bildungslandschaft dauerhaft gewährleistet werden.

Eine Daueraufgabe von hoher Priorität sei für den Landrat die bestmögliche medizinische Versorgung der Landkreisbürgerinnen und -bürger zu gewährleisten. Nachdrücklich unterstützt er den Ausbau der Telemedizin durch den Landkreis, er ist Mitbegründer des Vereins Zentrum für Telemedizin. Als Teil des Bäderlandes Bayerische Rhön wurde der Landkreis darüber hinaus mit dem Qualitätssiegel "Gesundheitsregion Bayern" ausgezeichnet. red