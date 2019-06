Dieser Weg ist wieder sicher

Ekkehard Roepert Forchheim — In diesem Fall reagierte die Bahn im Eiltempo auf einen Bürgerprotest: Otwin Schneider, Sprecher der Bürgerinitiative Forchheim-Nord, hatte Alarm geschlagen. "Das grenzt an Verkehrsgefährdung."

Diese Einschätzung Schneiders bezog sich auf den Weg an der Bahnwestseite zwischen Jean-Paul Straße und Piastenbrücke. Die Bahn hat ihn neu angelegt. Seitdem fehlte die schützende Hecke, die zwischen Bahnsteig und Weg stand. Zudem ist der Weg teilweise sehr schmal und abschüssig in Richtung Bahngleis gebaut.

"Schulkinder gehen entlang und während des Annafestes sind hier sehr viele Forchheimer unterwegs", weiß Otwin Schneider. "Die Stadt hat den Weg jedes Jahr für eine gefahrlose Nutzung vorbereitet und beleuchtet."

Service der Bahn für die Bürger

Roland Brütting, Chef im Straßenverkehrsamt, wandte sich mit dem Bürgerprotest an die Bahn - und ist froh, dass die "umgehend reagierte". Lobenswert sei das auch deshalb, weil es sich bei der Verbindung zwischen Piastenbrücke und Jean-Paul Straße um einen sogenannten Bahnbetriebsweg handele: "Es ist ein Entgegenkommen der Bahn, dass dieser Weg der Öffentlichkeit zur Verfügung steht", betont Brütting.

Britta Kurth, die Pressesprecherin der Stadt Forchheim, erläutert in einem Schreiben an Otwin Schneider: "Der benannte Weg an der Bahnwestseite ist im Eigentum der Bahn AG - und wurde uns und der Bürgerschaft der Stadt Forchheim in der Vergangenheit dankenswerterweise ohne Rechtspflicht zur Nutzung zur Verfügung gestellt."

Seit Mittwoch nun hat die Bahn einen Zaun aufgebaut. Für den Fall, dass ein Passant auf dem Bahnbetriebsweg ins Straucheln kommt und in Richtung Gleise rutscht, wird er vom Zaun aufgefangen. Allerdings wird dieser Zaun nicht lange stehen. Denn im November - so die Planung der Bahn AG, wird der gesamte Weg weggerissen und weiter westlich verlegt. An jener Stelle, wo momentan noch Fußgänger gehen, wird künftig eines der Gleise der vierspurigen ICE-Trasse liegen.