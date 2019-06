Dieser Unfall wird teuer

Eine 43-jährige Rollerfahrerin war am Freitagabend in der Hardenbergstraße unterwegs. Als sie bremsen wollte, verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte zu Boden. Sie zog sich dabei leichte Schürfwunden am Bein zu, ihr Sozius klagte über Schmerzen in der Schulter. Beide wurden deshalb nach der Unfallaufnahme ins Klinikum Kulmbach zur weiteren Untersuchung gebracht. Am Roller entstand Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Beamten stellten fest, dass das grüne Versicherungskennziehen, das am Roller angebracht war, nicht vergeben ist. Somit bestand zum Unfallzeitpunkt kein Versicherungsschutz, was weitere Ermittlungen wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz nach sich ziehen wird. PI