Dieser Oskar ging nach Dörfles-Eschbach

Die Musik wird laut, Spot an ... und auf einmal steht ein Dörfles-Esbacher Unternehmen im Rampenlicht! Überraschung und Freude waren groß, als bei der Verleihung des "Großen Preis des Mittelstandes 2019" auf der Bundesgala in Würzburg auf einmal der Name "Bittner Werkzeugbau GmbH" verkündet wurde. Das Unternehmen aus Dörfles-Esbach bei Coburg wurde ausgezeichnet mit dem Sonderpreis "Junge Wirtschaft 2019" - und das als einziges Unternehmen auf Bundesebene!

Die Geschäftsführer Carolin und Florian Bertges nahmen den Preis entgegen und lauschten der Laudatio auf der Bühne. Bittner Werkzeugbau GmbH wurde ausgezeichnet für "eine bemerkenswerte Entwicklung", die erfolgreich gemeisterte Übernahme durch die nächste Generation, die Entwicklung vom Handwerks- hin zum Industriebetrieb bei gleichzeitigem Erhalt des Charakters als Familienunternehmen. Dabei sei das Unternehmen seinem Prinzip eines nachhaltigen Wachstums statt einer kurzzeitigen Gewinnmaximierung immer treu geblieben.

Besondere Erwähnung fand der Einsatz des Unternehmens für den Nachwuchs in Ausbildung, Bewerbertrainings, Kooperationen mit Schulen und vielfältige Interaktion mit jungen Menschen, die vor der Berufswahl stehen. Hervorgehoben wurde zudem das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Führungscrew in einer Vielzahl von Institutionen wie der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Hochschule Coburg, überregionalen Netzwerken und dem Fraunhofer Institut.

"Wir waren sehr überrascht, dass wir hier auf Bundesebene ausgezeichnet wurden!", unterstreicht Carolin Bertges. "Dabei ist diese Auszeichnung natürlich Verdienst aller unserer Mitarbeiter, die sich täglich den kleinen und großen Herausforderungen stellen und diese meistern."

Knapp 50 Mitarbeiter

Die Bittner Werkzeugbau GmbH ist ein 1980 von Klaus und Christa Bittner gegründetes Familienunternehmen, verfügt über knapp 50 Mitarbeiter inklusive sieben Auszubildende. In Dörfles-Esbach bei Coburg konstruiert und baut das Unternehmen Folgeverbundwerkzeuge, mit denen in Stanzpressen Metallteile hergestellt werden für die Automobil-, Kompressoren-, Haus- und Elektrotechnik sowie dem Bereich der regenerativen Energien.

"Wir sehen in dem Preis nicht so sehr eine Auszeichnung für das Erreichte, sondern vielmehr den Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg weiter fortzuführen!" erläutert Florian Bertges. Dies sei angesichts der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage eine Herausforderung, aber er ist optimistisch: "Wir werden dies meistern: durch den starken Zusammenhalt unserer Mannschaft (...), die Ausbildung des eigenen Nachwuchses und nicht zuletzt durch ein stabiles Netzwerk mit Wirtschaftsförderung, Kammern und Verbänden. Das sind unsere Stärken."

Bei der Veranstaltung unterstrich der Schirmherr Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Familienunternehmen halten Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland zusammen - und genießen deshalb meine volle Hochachtung."

Die beiden Geschäftsführer erhielten auf der Bühne eine große Bronzestatue - den Oskar-Parzelt der Wirtschaft. Der Initiator und Gründer der Oskar-Patzelt-Stiftung, Helfried Schmidt, berichtete, dass es um diese Statue einen jahrelangen Rechtsstreit mit Hollywood gegeben habe, da die dortige Filmindustrie sich im Vorrecht sah, als einzige einen Oskar vergeben zu dürfen. Hollywood verlor den Rechtsstreit und so kann Carolin Bertges schmunzeln: "Wer hätte das gedacht - the Oskar goes to Dörfles-Esbach!"