Dieser Joint könnte teuer werden ...

Bei einer Verkehrskontrolle in der Allee in Sonnefeld bemerkten Polizeibeamte drogentypische Auffälligkeiten bei einem 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Kronach. Dieser war mit einem VW Golf unterwegs. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte einen Cannabis-Konsum des 24-Jährigen an. Daraufhin gestand der Mann, am Mittwoch einen Joint geraucht zu haben. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus in Neustadt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht der Beamten bestätigen, erwarten den VW-Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. pol