Dieser Führerschein nützte nichts

Beamte der Polizei-Inspektion Neustadt kontrollierten am Dienstagmittag in der Martin-Luther-Straße einen Mercedes-Klein-Lkw. Am Steuer saß ein 27-jähriger deutscher Paketzusteller aus Nürnberg. Er zeigte den Polizisten einen bulgarischen Führerschein vor. Diesen hat sich der Mann offenbar während eines Urlaubsaufenthalts erschlichen. Zu diesem Zeitpunkt bestand eine Fahrerlaubnissperre für ihn in Deutschland. Damit ist der bulgarische Führerschein in Deutschland nicht gültig. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. pol