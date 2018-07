Dieselspur wird zum Verhängnis

red



Eine Dieselspur auf der Kreisstraße in Richtung Teuchatz wurde am Sonntagmittag einem Motorradfahrer zum Verhängnis. Im Verlauf einer engen Kurve stürzte der 44-jährige Yamaha-Fahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, zudem entstand Schaden an einem Leitpfosten sowie an der Straßenbefestigung in Höhe von etwa 200 Euro. Der Verursacher der Dieselspur konnte noch nicht ausfindig gemacht werden, berichtet die Polizei weiter. Um die Beseitigung der Ölspur kümmerte sich der Kreisbauhof.