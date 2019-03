Dieselspur auf mehreren Straßen

Am Montagvormittag wurde in der Carl-Benz-Straße in Ebern eine massive Dieselspur festgestellt. Diese verlief von der Heubacher Straße durch die Carl-Benz-Straße bis zur Einmündung der B 279. Der Verursacher ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Ebern unter der Telefonnummer 09531/9240 entgegen.