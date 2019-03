Dieseldieb hat sich das Auto nur geliehen

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer betankte am Mittwoch um 4.21 Uhr in der Krappenrother Straße an der Tankstelle sein Fahrzeug mit Diesel im Wert von 34,83 Euro und fuhr ohne zu bezahlen davon. Anhand der Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte das Kennzeichen und somit auch der Fahrzeughalter ermittelt werden. Dieser gab an, dass das Fahrzeug zur Tatzeit von einem 74-jährigen Mann aus Michelau gefahren wurde, welchen nun eine Anzeige wegen Tankbetrug erwartet. Die Tankschuld wurde vom Fahrzeughalter beglichen.