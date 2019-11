Dieseldieb auf frischer Tat ertappt

Eine Streife der Bad Brückenauer Polizeiinspektion ertappte am Dienstagabend an der Baustelle des Regenüberlaufbeckens an der B 286 bei der Einmündung der Staatsstraße 2289 zwei Männer mit einem Benzinkanister. Als die Beamten die Personen überprüfen wollten, konnte eine der beiden flüchten. Den anderen konnten sie festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der festgenommene 38-Jährige an einem Baufahrzeug Diesel abgezapft hatte, um den Sprit in seinen in der Nähe abgestellten Audi zu schütten. Die zweite Person, ein 34-jähriger Mann, konnte noch in der Nacht ermittelt werden. Er war nach den bisherigen Ermittlungen nicht an dem Diebstahl beteiligt und war wohl aus Angst und schlechtem Gewissen davongelaufen. pol