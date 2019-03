Diesel von Lkw abgezapft

Ein Unbekannter zapfte in der Nacht von Montag, 22.30 Uhr, auf Dienstag, 3 Uhr, von einem in der Bayernstraße abgestellten Lkw ca. 400 Liter Diesel im Wert von schätzungsweise 500 Euro ab. Der Dieb hinterließ am Tankdeckel einen Schaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol