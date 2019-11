Diesel-Diebe werden an Baustelle fündig

Das Vorhängeschloss an einem Dieselfass zwickten unbekannte Täter am Wochenende auf und entwendeten 317 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 330 Euro. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Das Dieselfass stand an der ICE-Baustelle Breitengüßbach-Kemmern. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen.