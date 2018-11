Diese Telefonnummer hilft Frauen in Not

Am Sonntag, 25. November, heißt es: #schweigenbrechen: 40 Prozent aller Frauen in Deutschland waren schon einmal von Gewalt betroffen. Häufiger als jeden dritten Tag wird statistisch gesehen eine Frau von ihrem derzeitigen oder ihrem Ex-Partner getötet. Diese Zahlen wurden erst kürzlich durch eine Studie zur kriminalistischen Auswertung zu Partnerschaftsgewalt, die vom Bundeskriminalamt durchgeführt wurde, belegt, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Eine der Ursachen ist das Wegschauen und Weghören, wenn Frauen im Umfeld von Gewalt betroffen sind. Eine Möglichkeit der betroffenen Person Hilfe und Unterstützung zu geben, ist das Hilfetelefon. Es ist ein Angebot, das Betroffenen einen Ausweg aus der Gewalt zeigen will - und Mut machen soll für den ersten Schritt raus aus dem Kreislauf der Gewalt. Deshalb gibt es die bundesweite Aktion "Wir brechen das Schweigen", mit der das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" dazu aufruft, das Wegsehen und Weghören aufzugeben. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November bringt das Hilfetelefon das Thema dahin, wo es hingehört: in die Öffentlichkeit. Auch der Landkreis Bad Kissingen engagiert sich mit einer Fotoserie für den Aktionstag. Die Fotos sind auf der Homepage (kg.de) und der Facebook-Seite des Landkreises zu sehen. Unter dem Hashtag #schweigenbrechen soll das Thema in die Öffentlichkeit gerückt werden. Weitere Infos gibt es unter: hilfetelefon.de oder www.facebook.com/hilfetelefon. red