Diese Kräuter waren nicht gesund

Eine Gruppe von drei jungen Leuten fiel einer Streifenbesatzung der Kulmbacher Polizei in der Fritz-Hornschuch-Straße am Freitag ins Auge. Bei der Personenkontrolle staunten die Polizeibeamten nicht schlecht. Bei einem 18-Jährigen entdeckten die Ordnungshüter eine Packung einer verbotenen Kräutermischung sowie eine Wasserpfeife. Letztere war, dem Geruch nach zu urteilen, kurz vorher noch in Gebrauch. Doch der junge Mann hatte offenbar die Wirkung seiner vorher konsumierten Kräutermischung unterschätzt. Während der Kontrolle verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends, weshalb er vorsorglich ins Klinikum Kulmbach gebracht wurde. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. pol