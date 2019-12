Diese Jugend aber auch

Markus Häggberg Ich muss mich kurz fassen, denn ehrlich gesagt, kann ich diese Geschichte nur schlecht in die Länge ziehen. Also das war so: Ich ging so vor mich hin in Richtung Lichtenfels-West. Dort hatte ich einen Termin für ein Interview, na und wie ich eben so ging, da bog eine junge Frau vor mir auch auf den Bürgersteig der Bamberger Straße ein.

Sie nahm kaum Notiz von mir, was für ihren guten Geschmack sprach. Aber der Grund dafür war auch, dass sie am Handy hing und sehr beschäftigt telefonierte. Jedenfalls gingen wir so eine gewisse Weile auf gleicher Höhe, bis ich mich etwas zurückfallen ließ. Wie ich nämlich mitbekam, hatte sie so etwas wie Zeitnot, denn andauernd rief jemand bei ihr an und erkundigte sich, wo sie denn jetzt sei bzw. wo sie jetzt genau sei.

Was mich wunderte, war, dass sich die junge Frau das nicht verbat, sondern stets bereitwillig darauf einging. Sie erklärte, wo sie jetzt gerade ging, wie kalt es doch sei (stimmt nicht, war überhaupt nicht kalt) und um ihren Worten mehr Gewicht zu geben, verfiel sie bald auf eine Idee, von der sie sich selbst sehr begeistert zeigte. "Ich bin jetzt bei dem blauen Haus", sagte sie und fotografierte das blaue Haus. Zwei Minuten teilte sie mit, dass sie jetzt bei der Laterne mit den Plakaten drauf ist. Dann machte sie ein Foto von der Laterne samt Plakat und schickte es dem Typen (es war einer, hundertprozentig) zu. Der aber rief eine Minute später wieder an und ... den Rest darf man sich denken. Die junge Frau telefonierte und fotografierte, legte auf, nahm den Anruf wieder entgegen, telefonierte und fotografierte. Sechsmal ging das so und einmal stolperte sie auch.

Dann bog sie irgendwann nach rechts weg und ich, der ich 30 Jahre älter und rationaler bin, tat das einzig vernünftige, anspruchsvolle und geschmackvolle: ich ging ein paar hundert Meter später zu McDonald's.