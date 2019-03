Diese Aufgaben hatten die US-Soldaten

Betrifft "Als die US-Armee noch in Bad Kissingen weilte" vom 6. März 2019, Bad Kissingen: In der Ausgabe vom 6. März wird unter dem Titel "Als die US-Armee noch in Bad Kissingen weilte" über den Vortrag zur Geschichte der US-Garnison berichtet. Der Begriff "Besatzer" ist bei mir negativ besetzt. Darum die Frage: War die US-Armee eine Besatzungsmacht oder eine erforderliche Schutzmacht?

Die Stationierung der US-Armee auf der westlichen und der sowjetischen Armee auf der östlichen Seite der Grenze des geteilten Deutschlands markiert eine wichtige Zeitepoche, die Epoche des "Kalten Krieges", die langsam aus dem Bewusstsein der Menschen schwindet.

Kreiskulturreferent Werner Eberth hat insofern ein wichtiges Kapitel noch rechtzeitig aufgegriffen. Die Zeitzeugen werden weniger, und wie dargestellt, das Archivmaterial ist nur lückenhaft vorhanden.

Die 8. Allgemeine Sowjetische Gardearmee war in Thüringen stationiert. Im benachbarten Meiningen waren das Garderegiment 117/Barbarakaserne und der Truppenteil 86881 - eine motorisierte Schützen-Einheit - in der Hauptkaserne untergebracht. Die Mannschaftsstärke entsprach ungefähr der in Fulda, Hersfeld und Bad Kissingen kasernierten Truppen.

1948 waren es drei Constabulary-Kampfverbände, die jede über 51 Kampfpanzer, 72 Spähpanzer, 18 Panzerhaubitzen, panzerbrechende Waffen und Pioniereinheiten verfügten. Das 14. Armored Cavalry Regiment wurde in Fulda schon Ende 1948 aufgebaut. Das Fuldaer Regiment hatte den Grenzabschnitt von Herleshausen bis Mellrichstadt zu überwachen, dazu waren seine drei Schwadronen außer in Fulda in Hersfeld und Kissingen kaserniert. Das 14. Armored Cavalry Regiment versah in dieser Zeit seinen Beobachtungsdienst an der Grenze und trainierte seine Verbände für den Ernstfall.

Das spätere 11. Armored Cavalry Regiment "Blackhorse" erhielt eine doppelte Aufgabe: die Verteidigung der Aufmarschräume im Falle eines Angriffes und die ständige Kontrolle der Grenze. Man vermutete, dass ein russischer Angriff von der am weitesten vorgeschobenen Stelle des östlichen Machtbereiches, dem in den Westen ragenden Thüringer Balkon, vorgetragen wurde. Die Zielrichtung wäre die Rhein-Main-Gegend um Mainz herum gewesen, die engste Stelle der Bundesrepublik. Der kürzeste Weg dorthin war die Senke zwischen Rhön und Vogelsberg, die durch die Täler der Fulda und Kinzig gebildet wurden.

Ende der 70er Jahre hatte sich die Weltlage wieder verändert. Die Waffentechnik hatte neue Raketen entwickelt. Als die Sowjets Anfang 1980 in Afghanistan einrückten, verfestigte sich die Vorstellung, dass auch in Europa ein Angriff erfolgen könne. Die Verteidigungsmaßnahmen wurden verstärkt.

Die leichten Sheridan-Aufklärungspanzer wurden durch schwere Hauptkampfpanzer ersetzt. Der M-113-Schützenpanzer wurde vom "Bradley" abgelöst u.a.m. Der Stützpunkt der Helikopter war der Flugplatz in Sickels, der zeitweise mit 74 Maschinen besetzt war.

Der US-Offizier Robert Stefanowicz war in Bad Kissingen stationiert und zeitweise an der Grenze und hat zeitweise an der Grenze zur thüringischen Rhön seinen Dienst versehen. Er schreibt: "In der Zeit von 1978 bis 1981 war ich Soldat in Bad Kissingen in der Manteuffel-Kaserne, Daley Barracks. Ich war Panzerspähführer und Stabsoffizier im 2/11 ACR. Ich lebte im "Marine Hotel" in Bad Kissingen. Dies war das Gebäude für junge Offiziere. Die Stadt und die Umgebung sind sehr schön. Meine Schwadron war immer sehr gefragt. Einige Wochen im Jahr beobachteten wir über 128 Kilometer der DDR-Grenze. Wir hatten ein Vorwärtskompanielager bei dem Dorf Wollbach und einen Bunker auf dem Hügel bei Eußenhausen. Jeden Tag konnten wir die Grenztruppen der DDR und die Stadt Meiningen sehen.

Im Grenzlager Wollbach machten wir normalen militärischen Dienst sowie Schießübungen und Manöver mit Panzer und Spähpanzer. Dies war eine schwierige und lange Aufgabe, aber sehr interessant. Manteuffel/Daley ist jetzt in einen Büropark verwandelt worden. Nur ein oder zwei Gebäude der alten Kaserne sind geblieben. Das Vorwärtsgrenzlager Wollbach wird von den Pfadfindern verwendet. Auch Flüchtlinge aus dem Balkankrieg kamen in das Haus. Jetzt haben sie ein neues Haus gefunden und das Lager ist leer."

Der Kampfauftrag der Meininger Einheit war: "einem feindlichen Angriff standzuhalten, bis Ersatz herangeführt wurde." Der Kampfauftrag der amerikanischen Einheiten war, in der Tiefe den Angriff zu stoppen.

Dieter Jonas, Bad Kissingen