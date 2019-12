Diersch ist Ehrenvorsitzender

"30 Jahre im Gemeinderat, davon sechs als Zweiter und zwölf als Erster Bürgermeister, 17 Jahre Ortsvereinsvorsitzender, seit 2014 Kreisrat, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender, Mitbegründer des Trebgaster Bürgerblatts, Bürgermedaillenträger. Für alles, was du für die SPD in Trebgast geleistet hast, ernennen wir dich heute zum Ehrenvorsitzenden", überraschte Ingo Moos beim Jahresabschlusstreffen des Ortsvereins Werner Diersch.

Der Bürgermeister hatte vorher eine überzeugende Bilanz präsentiert. "Wir sind eine starke Mannschaft, die Trebgast über Jahrzehnte gestaltet, die Entwicklung der Gemeinde bestimmt und sich für den Ort und seine Ortsteile eingesetzt hat. Wir brauchen als SPD unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir tun viel Gutes, nur reden wir vielleicht zu wenig darüber", sagte Diersch.

Wenn er den Kandidat für den Bürgermeisterposten und die Bewerberliste für den Gemeinderat anschaue, wisse er, dass er seinen Rückzug gut gewählt habe. "Wir haben in der Gemeinde große und wichtige Projekte abgeschlossen. Vor allem der Bahnhofsumbau hat uns viel Geld, Kraft und Hirnschmalz gekostet. Die dabei entstandene Tagespflege, die die Awo jetzt anbieten kann, ist eine wunderbare Einrichtung."

Mit den Fraktionskollegen der Wählergemeinschaft könne man stolz darauf sein, was in den letzten Jahren geleistet worden ist. Mit dem Dank an seinen Stellvertreter Albert Kolb von der Wählergemeinschaft und an Ortsvereinsvorsitzende Stefanie Diersch und der Zusage, den Ortsverein weiterhin zu unterstützen, schloss der Bürgermeister.

Auch Bürgermeisterkandidat Ingo Moos dankte dem Fraktionspartner. "Die SPD-Wählergemeinschaft ist seit Jahren ein Erfolgsmodell. Wir wollen diese harmonische Zusammenarbeit weiterführen. Davon müssen wir die Bürger überzeugen", bat er um Unterstützung im Wahlkampf. "Wir wollen den Bürgermeister stellen und die Mehrheit im Gemeinderat erringen, dafür kämpfen wir mit interessierten, motivierten Leuten. Und ich bin guten Mutes, dass wir das schaffen." Moos zeigte seine Ziele auf: Neubau des Horts, Erneuerung der Kita, Erweiterung der Kinderkrippe, neuen Wohnraum sowie Gestaltung Bahnhofsstraße und Steinhauerplatz.

Für 25-jährige Treue zur SPD wurde Erika Schönwälder mit Urkunde und silberner Nadel geehrt. Geschenke erhielten Fredi Grampp (25 Jahre Kassier) und Helmut Löffler (seit 2007 Schriftführer). Dieter Hübner