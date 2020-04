Diersch: "Bleibt engagiert"

Ein regelmäßiges wiederkehrendes Thema im Gemeinderat ist die Sanierung von Straßenrissen, Straßenschieberkappen, Bordsteinen und Schachtrahmen. Der Bauhof hat die Stellen definiert, die dringend repariert werden müssen.

Folgende Aufträge wurden jetzt vergeben: Verfugung von Rissen für 4046 Euro an ABS Meiller, Wernberg; 50 Straßenschieberkappen für 13 625 Euro an ABS Meiller, Wernberg; Bordsteinausbesserung für 2006 Euro an BST, Bad Schönbrunn; Schachtrahmensanierung für 16 065 Euro (jeweils brutto) an Vienna, Wallhausen.

Im Sommer soll mit dem Umbau der Grundschule und dem Anbau eines Hortes begonnen werden. Aufgrund verstärkter Hygienemaßnahmen in Corona-Zeiten kann auf der Baustelle kein sonst übliches Dixi-Klo aufgestellt werden. Stattdessen muss während der geplanten Bauzeit von 50 Wochen ein Sanitärcontainer vorgehalten werden. Aufgrund der Dringlichkeit wurde der Auftrag bereits an die Firma Lindner-Bau vergeben. Die entstehenden Zusatzkosten wurden nachträglich genehmigt.

Sein Einvernehmen erteilte der Gemeinderat für den Ausbau eines Dachgeschosses in Lindau.

Obwohl die Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte Helmut Küfner, Emil Lauterbach, Manfred Reitmeier und Mark Ständner erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann, kam bei Bürgermeister Werner Diersch am Schluss seiner letzten Sitzung schon ein wenig Abschiedsstimmung auf. Er richtete seinen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren an den Gemeinderat, die Verwaltung, die Bauhofmitarbeiter und alle ehrenamtlich tätigen Bürger.

"Wir können sehr zufrieden und stolz auf die geleistete Arbeit zurückblicken. Trebgast hat sich in dieser Zeit weiterentwickelt und wird im Landkreis wahrgenommen und geachtet. Die Bürger und unsere Gäste fühlen sich hier wohl. Die jungen Familien, die sich bei uns niederlassen, stärken auch unsere Vereine und die allgemeine Struktur. Ich übergebe ein gut bestelltes Haus und hoffe auf ein normales Leben in nicht allzu weiter Ferne. Bleibt engagiert und macht das Beste daraus." hd