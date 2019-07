Dientzenhoferstraße ab Montag gesperrt

Die Lindenallee in der Dientzenhoferstraße will gepflegt sein. Das ist der Fall von kommendem Montag, 15. Juli, an bis voraussichtlich Mittwoch, 14. August, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Mitarbeiter des Gartenamtes der Stadt Bamberg sind unter anderem in den Kronen der Bäume zugange, um dürre Äste zu entfernen. Dazu muss die Straße in Teilabschnitten für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen an der Einmündung Ottostraße. Nach und nach erreichen dann die Baumpfleger das Ende der Allee an der Sodenstraße. Eine Umfahrung der Wanderbaustelle innerhalb der Dientzenhoferstraße ist nicht möglich. Im befahrbaren Teil der Straße wird die Einbahnstraßen-Regelung für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Autofahrer werden gebeten, die Baustelle über die angrenzenden Parallelstraßen zu umfahren. red