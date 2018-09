Dientzenhofer-Gymnasium testet Handys an der Schule

Das Bamberger Dientzenhofer-Gymnasium, die Mittelschule Scheßlitz und die Gesamtschule Hollfeld gehören zu den 135 Schulen bayernweit, die an einem Modellversuch des Kultusministeriums zur schulinternen Nutzung von Handys teilnehmen. Dabei geht es darum, "eigenständig und praxisnah Regelungen zu erproben und damit alle Beteiligten vor Ort aktiv einzubinden", wie Kultusminister Bernd Sibler betont. Sibler freue sich, dass die gesamte Schulfamilie an der Entwicklung tragfähiger Konzepte für die Nutzung von Smartphones auch über den Unterricht hinaus mitwirke, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Die beteiligten Schulen können ab dem Schuljahr 2018/2019 schulinterne Regeln aufstellen, die die private Handynutzung in der Schule beispielsweise zeitlich, räumlich oder auch altersspezifisch differenziert regeln. Der Schulversuch ist auf zwei Jahre angelegt und endet mit dem Schuljahr 2019/2020. Er wird fachlich durch das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) begleitet und evaluiert. "Im Schulterschluss mit Schulleitern, Lehrern, Eltern und Schülern und unter wissenschaftlicher Begleitung wollen wir so Möglichkeiten ausloten, um neben der pädagogischen Nutzung von Handys im Unterricht auch dem Wunsch nach einem privaten Gebrauch von Smartphones im Schulalltag zu entsprechen", so Sibler.

Die teilnehmenden Schulen haben Medienerziehung als einen Schwerpunkt in ihr Medienkonzept aufgenommen und wollen auch die private Nutzung von Mobiltelefonen durch Schüler regeln.

Die breite Zustimmung von Vertretern der Lehrer- und Schulleitungsverbände, der Elternverbände, des Landesschülerrats sowie der Schulaufsicht zum bereits heute praktizierten Einsatz von Handys zu Unterrichtszwecken haben Gespräche bereits bestätigt, so das Ministerium. Eine private Nutzung sei dagegen bisher nur in Ausnahmefällen erlaubt. red