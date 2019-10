Dienstversammlung der Kommandanten

Am Freitag, 15. November, findet um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Schwürbitz die Dienstversammlung der Feuerwehrkommandanten im Landkreis statt. Dazu sind die Kommandanten sowie ihre Stellvertreter eingeladen. Der Kreisbrandrat bittet um vollzähliges Erscheinen in Dienstkleidung. Im Verhinderungsfall soll zumindest eine andere Person (z. B. Gruppenführer) aus der jeweiligen Feuerwehr als Stellvertreter anwesend sein. red