Sulzthal vor 20 Stunden

Dienstversammlung der Feuerwehren

Die Kommandanten-Dienstversammlung der Feuerwehren im Dienstbereich 3 (Altlandkreis Hammelburg) findet am Freitag, 22. November, in der Mehrzweckhalle in Sulzthal statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Tage...