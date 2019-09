Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach-Mitgenfeld hält am Samstag, 12. Oktober, ihre Dienstversammlung im Feuerwehrhaus in Mitgenfeld ab. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben den üblichen Regularien stehen Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung. Die Teilnahme der aktiven Mitglieder erfolgt in Uniform, die Jugendfeuerwehr erscheint im Feuerwehr T-Shirt. sek