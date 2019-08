Dienststellen geschlossen

Aufgrund einer internen Veranstaltung sind in den Dienststellen der Agentur für Arbeit in Schweinfurt, Bad Kissingen, Haßfurt und Bad Neustadt am Mittwoch, 4. September die Eingangszonen (Empfang) nicht geöffnet. Ohne Termin ist ein Zugang zu den Arbeitsagenturen deshalb an diesem Tag nicht möglich. Auch das Berufsinformationszentrum in Schweinfurt sowie das Jobcenter Rhön-Grabfeld sind geschlossen. Die Familienkasse und die Jobcenter der Landkreise Schweinfurt, Haßberge und Bad Kissingen sind davon nicht betroffen und haben geöffnet.

Alle Vorsprachen, für die ein Termin vereinbart wurde, werden wie geplant durchgeführt, beispielsweise in der Arbeitsvermittlung, der Berufsberatung oder zur Antragsabgabe. Soweit sich Arbeitnehmer an diesem Tag persönlich arbeitslos melden müssen, gelten diese Meldungen als am 4. September erfolgt, wenn sie am nächstmöglichen Tag, also am Donnerstag, 5. September, nachgeholt werden.

Bei Fragen können sich Betroffene an die kostenfreie Arbeitnehmer-Hotline der Agentur für Arbeit unter Tel.: 0800/ 455 55 00 oder unter der Telefonnummer des Jobcenters im Landkreis Rhön-Grabfeld 09771/636 47 89 wenden, oder sie kontaktieren die Agentur für Arbeit online unter www.arbeitsagentur.de und erhalten so die wichtigsten Informationen automatisch und zeitnah. red