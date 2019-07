Dienstjubiläum bei der Stadt

Am 1. Juli (Montag) beging der geschäftsleitende Beamte und Leiter der Hauptverwaltung der Stadt Haßfurt, Stephan Schneider, sein 25. Dienstjubiläum. Nach seiner Ausbildung am Landratsamt Haßberge und einer zweijährigen Tätigkeit am Landratsamt Aichach-Friedberg in Schwaben wechselte er im September 2000 zur Stadt Haßfurt und ist dort seitdem im Rathaus für den inneren Dienstbetrieb, das Personalwesen, die Kindergärten und Schulen verantwortlich. Zu seinem Jubiläum gratulierten Bürgermeister Günther Werner und Personalratsvorsitzender Klaus Grümpel, wie die Stadt mitteilte. red