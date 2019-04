Dienstagsreihe über sensible Orte

Diesmal spricht "Wandel Lorch Architekten" im Rahmen der Dienstagsreihe am Dienstag, 16. April, im Audimax. Das Büro bearbeitet die gesamte Bandbreite an Aufgaben innerhalb der Architektur und des Städtebaus, wobei in besonderer Weise eine Auseinandersetzung mit politisch und historisch sensiblen Orten stattfindet. Ausgangsbasis der Arbeiten ist eine Verknüpfung des räumlichen und geschichtlichen Kontextes zu einer neuen Qualität. Projektbezogenes Suchen und Entwickeln einzelner, das Konzept widerspiegelnder Bauteile steht gegen die Beliebigkeit, die Reduktion auf das Bildhafte oder die Austauschbarkeit von Architektur. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Neubau Campus Design. Der Eintritt ist frei. red