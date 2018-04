Dienstag Vortrag über Architektur

Am kommenden Dienstag, 24. April, ist Thomas Kraubitz vom Büro Happold im Audimax des Campus Design zu Gast. Büro Happold Engineering, ist ein unabhängiges, internationales Planungs- und Beratungsbüro, das seit über 40 Jahren für kreative, wertorientierte Lösungen für Gebäude, Städte und Regionen in einer sich ständig verändernden Welt steht. Sie sind an Standorten wie Von Berlin, München, Kopenhagen und Warschau vertreten. Zu den Auftraggebern gehören die Vereinten Nationen, die Weltbank und die Unesco. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos. red