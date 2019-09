Am Mittwochabend hat eine 69-Jährige in einem Warenhaus in der Boschstraße ein Kinderoberteil im Wert von 45 Euro in ihre Tasche gesteckt. An der Kasse bezahlte sie andere Waren und wollte das Geschäft verlassen. Hierbei schlug die Sicherungsanlage an und eine Mitarbeiterin hielt die Ladendiebin an. pol