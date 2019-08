Diebstahl vor der Haustür

Ein Wirsberger stellte am Montag gegen 15.10 Uhr nur kurz seine schwarze Adidas-Sporttasche mit dezenten weißen Streifen vor seinem Haus am Marktplatz ab, um aus dem Inneren noch schnell etwas zu holen. Doch als er zurückkam, war das gute Stück verschwunden. Erst glaubte er an einen Scherz. Doch auch, nachdem er Passanten und Nachbarn gefragt hatte, blieb das Teil verschwunden. In der Tasche befanden sich weder wertvollen Gegenstände, noch Bargeld, aber für den Geschädigten wichtige persönliche Post. Vielleicht hat ein Zeuge den Diebstahl beobachtet und kann zur Ermittlung des Langfingers Angaben machen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09225/96300-0. pol