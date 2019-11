Diebstahl von Teilen eines Weidezauns

Ein bislang unbekannte Täter hat sich zwischen dem 25. Oktober und dem 2. November an einem Weidezaun in der Gemarkung von Lauter zu schaffen gemacht und Teile davon entwendet. Das Gelände des Geschädigten liegt am Verbindungsweg zwischen Lauter und Waldfenster im "Totenhölzlein". Der Besitzer der Weide hält dort Tiere, die mit einem elektrischen Weidezaun gesichert sind. Entwendet wurden das Multifunktionsgerät - Stromgeber mit Akku und Solarmodul - sowie Bänder, Erdspieße und Verbindungsteile. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Der Abtransport dürfte mindestens mit einem Pkw und Anhänger erfolgt sein. Da Teile der Anlage zwar zum Transport bereitgelegt, aber nicht mitgenommen wurden, geht der Geschädigte davon aus, dass der oder die Täter gestört worden sind. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen. pol