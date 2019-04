Diebstahl und Beschädigungen

In der Zeit zwischen 1. März, 12 Uhr und 14. April, 19 Uhr ereigneten sich am alten Wehrhaus in der Kleinbracher Straße mehrere Vorfälle. Dort wurde die Türe und das Fenster gewaltsam aufgehebelt, hierbei ging die Scheibe zu Bruch. Weiter wurden verschiedene Gegenstände entwendet. An der Örtlichkeit soll es immer wieder unerlaubte Partys gegeben haben, heißt es im Polizeibericht. Der Bereich wird nun gelegentlich von der Polizei kontrolliert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Wert der Beute beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol