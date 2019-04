Diebstahl im Pflegeheim

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 17. April, gegen 14 Uhr in einem Pflegeheim an der Obermühle in Hofheim eine 75-Jährige während eines Toilettenbesuchs bestohlen. Die kurze Abwesenheit der Frau nutzte der Dieb aus, um die Geldbörse mit 160 Euro Bargeld, Personalausweis, dem Führerschein und Scheckkarten aus einer Tasche, die sich am Rollator befand, zu klauen.