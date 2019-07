Einen unbeaufsichtigten Moment nutzte ein zunächst unbekannter Täter am Freitagabend und stahl ein Mobiltelefon, das in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Lichtenfels kurzzeitig offen auf einem Tisch lag. Der Bestohlene machte sein Telefon über eine Ortungs-App ausfindig, so dass eine Polizeistreife die Wohnung in Lichtenfels aufsuchte. Die Diebin gab nach Aufforderung das Handy heraus und übergab es den Beamten. Gegen die Dame wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. pol