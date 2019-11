Diebstahl beim Eishockeytraining

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 21 und 22 Uhr während des Trainings der Eishockeymannschaft in der Eishalle Haßfurt eine graue Herrenjacke der Marke "Warrior" samt Inhalt entwendet. Darin befanden sich ein Schlüsselbund sowie ein Smartphone (Samsung Galaxy S8) im Wert von rund 620 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefonnummer 09521/9270.