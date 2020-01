Diebstahl beim Einkaufen

Der Kundin eines Supermarktes ist offenbar die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Am Dienstag in der Zeit von 12.30 bis 12.45 Uhr befand sich die 63-Jährige zum Einkaufen in einem Markt in der Sander Straße in Zeil. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand. Die Frau suchte im Supermarkt und in ihrem Pkw vergeblich nach dem Geldbeutel. Darin befanden sich neben Bargeld auch der Führerschein, Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Kreditkarten. Der entstandene Beuteschaden liegt bei rund 100 Euro. Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, sollen sich an die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 wenden.